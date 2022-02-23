貿聯-KY(3665)在工研院協助下，開發出具優異檢測特性的「疫開罐套組」，並取得海外第一張訂單，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，過去公司醫療產品專注大型醫療設備，此次很開心有機會去接觸可攜整機型產品，從前端研發、中間製造及日本JBP通路，學界+產業單位+銷售單位強強結合，未來希望開發更省電、更快速產品。

目前的檢測方式是利用聚合(酉每)連鎖反應(qPCR)，需要4小時的反應時間，經濟部技術處以科技專案支持工研院開發出具優異檢測特性的「疫開罐套組」，跳脫傳統PCR龐大加熱模組方式，以創新機構搭配溫度控制技術，有效率地在1小時內得到檢測結果，這個重量只有600公克的疫開罐套組，準確率高達95.8%，可以縮短4倍的檢測時間，較傳統裝置輕巧57倍，具有高精準、高靈敏、高輕巧和高效率四大特點。

國際疫情嚴峻，臺灣科技研發力轉化成防疫戰鬥力勢在必行，工研院也積極尋求防疫科技的國際合作機會，2020年10月工研院與日本JBP公司展開合作，並於12月完成委託臨床檢體實驗和代理合約，2021年6月日本JBP公司完成測試，並購入「疫開罐套組」，並於近日取得販賣製造許可，正式在日本市場販售。

鄧劍華表示，目前全球確診人數已突破4億人次，輕便、精準且快速檢測產品是大家引頸盼望的新科技，由經濟部支持的防疫科技專案、結合工研院的資源，貿聯-KY也積極投入參與，將臺灣的醫療技術和製造完美結合，此次參與工研院「疫開罐套組」的技術移轉，在既有的原型機技術基礎上，與工研院共同優化技術效能與量產設計，以實現原型到量產的最後一哩路；

此外，分子檢測的技術移轉，也豐富了貿聯原本醫療產品線：由核磁共振機（MRI）/ 電腦斷層掃描（CT）等高階醫療設備線束，擴增到小型醫療檢測設備的組裝及測試，此一產品的成功上市，是工研院的研究成果和貿聯的生產優化能力的結合，並透過日本JBP公司在日本的販售通路進入市場。此一跨界專案的協作經驗，將貿聯帶入精準防疫產品技術領域，也是臺灣自有醫療技術推向全球的另一個里程碑。