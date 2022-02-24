科睿唯安（Clarivate）今日發表2022「全球百大創新機構」報告，工研院以專利獨特性連續5年、第6度獲獎，獲獎次數不但居台灣機構之首，更成為亞太地區獲獎最多的研究機構。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量，科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁Ed White表示：「今年全球僅有三間研究機構入選百大創新機構名單，工研院是其中的一間，分析顯示其在全球佈局的廣度和在多個主要經濟體取得專利權，積極投入全球科技發展。」

科技創新是帶動產業與經濟成長的主要驅動力，對於連續得獎，工研院院長劉文雄表示，該院專利具三大特色，一是高度創新，發明專利比例高達98％；二為國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍；最後是專利品質高，相較其他國際研發機構，如：德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）、美國史丹佛研究中心（SRI）等，工研院的近5年高引證專利總件數高居第一。