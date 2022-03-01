為推廣台灣ESG成果，證交所與UBS瑞銀證券預計3月2～3日舉辦「UBS x TWSE Taiwan Corporate Day」線上引資活動，邀請20家上市櫃公司，與來自亞洲與歐美等地區性與全球金融中心及台灣本地之機構投資人進行交流。

近年來，國際間ESG意識抬頭，相關投資議題已蔚為主流。而主管機關發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」和「資本市場藍圖」，皆顯示台灣對ESG議題的重視，同時台灣在ESG之推動成果，也備受亞洲公司治理協會等國際組織的肯定。

證交所今年以來以ESG作為主題與國內外券商合辦引資活動，目的在向國際機構投資人介紹台灣ESG之亮麗成果。

證交所表示，此次活動期間，除安排上市櫃公司與投資人舉辦一對一或小型群體會議外，3月3日上午亦將舉行一場長達1.5小時的線上英文ESG專題論壇，分別由證交所公司治理部經理黃玻莉與國泰金控投資長程淑芬進行專題演講，再由證交所、瑞銀證券及國泰金控等三方對談，透過現場互動問答，以主管機關、中介機構與上市公司三方的觀點，共同探討臺灣資本市場未來ESG發展。

證交所說，將持續向國際機構投資人展現台灣資本市場的韌性與潛力，並藉由引資活動促進上市公司與國際機構投資人間之交流，期能發掘更多資本市場的隱形冠軍，吸引更多資金活水，增進經濟成長的動能。