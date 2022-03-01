拜登政府對俄羅斯入侵烏克蘭出重手制裁，預料會加劇美國國內通膨壓力，但近幾周出爐的數據顯示，從冬季Omicron疫情低潮反彈的美國經濟，可望不受俄烏危機影響，維持穩健的擴張步伐。

近幾周連串的數據反映出，美國經濟活動正在加溫，本周五（4日）揭曉的2月非農就業報告，分析師看好就業人口勁增，失業率進一步探低。花旗預測2月就業數新增50多萬、失業率3.8％，摩根士丹利預估上月就業數新增73萬、失業率降至3.7％。

俄烏戰爭開打勢必造成不小的經濟衝擊，美國通膨率料從目前的高檔進一步推升，但分析師認為美國經濟依舊能維持擴張勁道。

貝倫伯格資本市場（Berenberg Capital Markets）首席美國經濟學家利維（Mickey Levy）表示：「美國似乎已挺過Omicron風暴的洗禮，經濟愈來愈穩。」

但萬一俄烏戰事吃緊，戰火蔓延到其他國家，或是歐美制裁、俄國報復的冤冤相報情況愈演愈烈，美國經濟恐受更大衝擊。

所幸經濟學家利維觀察到，2月美國消費支出和產出可說是周周上升。 提供線上餐廳訂位服務的OpenTable Inc報告，上月美國餐廳訂位人數較疫情前多出6％。

追蹤飯店業的調研機構STR LLC指出，2月中旬美國飯店住房率達59％，高於2月初的50％及去年同期的45％。

美國運輸安全管理局表示，2月底機場報到人數達215萬，高於1月底的154萬及去年同期的119萬。

根據調研機構Earnest Research的數據，2月前半美國消費支出年增7.2％，強過1月上半的2.7％。

分析師迄今不認為俄烏衝突會讓美國經濟嚴重受創。倫敦調研機構IHS Markit美國經濟主管瓦維瑞斯（Chris Varvares）預估，油價高漲會讓美國今年經濟成長率削減0.4個百分點來到2.5％，較俄烏開戰前的估值2.9％下修，而對明後年經濟沒什麼影響。