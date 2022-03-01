受惠於客戶新產品出貨暢旺，PCB廠泰鼎-KY(4927)2021年稅後盈餘達13.78億元，年增14.96%，創下歷年新高，每股盈餘為7.25元，隨著Mini LED及汽車板穩定放量，以及三廠新產能陸續開出，泰鼎-KY表示，今年第1季是全年營運谷底，營運有望逐季成長，全年業績有望優於去年。

2021年全球新冠肺炎疫情持續延燒，致使電子產業供應鏈飽受原物料價格飆漲、缺料及運輸不順等不利因素干擾，泰鼎-KY因客戶新產品出貨暢旺，且公司廠區落實防疫成果顯著，帶動公司2021年業績逆勢創高表現亮眼。

泰鼎-KY 2021年合併營收為148億元，年增25.08%，創下歷年新高，營業毛利為31.19億元，年增24.39%，合併毛利率為21.07%，年減0.12個百分點，營業淨利為14.77億元，年增23.72%，營業淨利率為10%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為13.78億元，年增14.96%，創下歷年新高，每股盈餘為7.25元。

延續去年成長態勢，泰鼎-KY今年營運成長動能包括：智慧家庭/Mini LED TV、汽車板等產品，受惠於客戶訂單強勁，泰鼎-KY 1月合併營收為15.88億元，年增41.91%，創下單月歷史新高。

泰鼎-KY三廠新產能已陸續開出，公司計畫今年第2季再增開產線，後續將依生產需求在下半年陸續開出產能。

泰鼎-KY表示，目前看起來，第1季是全年營運谷底，今年各季客戶訂單相較於去年同期都是成長，且有望打破往年趨勢逐季成長，全年業績有望優於去年。