磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY(5227)公告2021年全年營運概況暨董事會重大決議。隨著新冠肺炎疫情影響減緩，客戶測試或產銷需求逐漸恢復或成長，且立凱-KY拓展利基市場及開發新客戶有成，立凱-KY 2021年全年合併營收3.13億元，年增119%，營業毛損0.72億元，營業損失2.72億元，稅後淨損5.59億元，稅後虧損較前一年減少1.21億元，下降幅度18%，每股稅後淨損為9.31元，仍為歷史最虧。而2021年全年稅後淨損5.59億元係包含上半年度認列帳上剩餘應收五龍公司債債權的2.85億元評價減損(不影響公司現金流量)，若不計此資產評價減損之業內虧損2.74億元，較去年縮減28%。

立凱-KY董事會決議因110年度為稅後虧損，故110年度不配發股利。公司並於6月30日召開股東會，地點位於桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心)。

立凱-KY為充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求董事會決議辦理私募普通股增資案，本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。私募股數以不超過4000萬股為限，每股面額10元，擬授權董事會，於股東常會決議之日起一年內分次募集。

立凱-KY獨立董事沈維民辭任並轉任立凱-KY永續發展委員會主席。依金融主管機關對台灣上市櫃公司之公司治理標準，建議獨立董事任期不宜超過三屆，且本屆董事會任期將至2023年4月9日止，立凱-KY獨立董事沈維民已連續擔任公司四屆董事會成員。

因此沈董事提出辭任立凱-KY獨立董事，並轉任公司永續發展委員會主席，繼續列席董事會推動公司治理與風險管理。

立凱-KY獨立董事沈維民教授，自2011年6月起開始擔任公司獨立董事，已連續擔任公司四屆董事會成員。立凱-KY對沈董事過去卓越的貢獻表示感謝，在沈董事的帶領之下，創下連續七年名列台灣全體上市櫃公司前5%的治理評鑑佳績。

立凱-KY於今年度正式將企業社會責任委員會名稱修改為永續發展委員會，並擴增風險管理之職責，沈董事為永續發展委員會之委員，該委員會一致推舉沈董事擔任主席，協助監督立凱-KY風險管理之運作及提升永續發展之理念。

同時沈董事為能傳承立凱-KY之公司治理傳統，亦推薦同為優秀及專業之教授被提名新任獨立董事人選，立凱-KY將納入評估並依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法進行。