連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)董事會通過2021年財報，由於疫情反覆衝擊中國大陸內需，加上體質調整認列一次性減損拖累，歸屬母公司稅後虧損0.94億元、每股虧損2.65元，首見虧損並雙創新低。董事會決議不配發股利，將於6月15日召開股東常會。

為擴充營運資金並提升公司長期營運發展與競爭力，雅茗-KY公告，旗下子公司宴群國際董事會決議處分經營「可不可熟成紅茶」的永醇誠公司20％持股，總金額1.5億元、處分利益約0.79億元，約可挹注2022年首季每股盈餘達2.23元。

雅茗-KY 2021年第四季合併營收2.8億元，季減24.04％、年減37.76％，為歷年次低，雖然毛利率45.61％，優於第三季44.82％、低於前年同期51.27％，但營業虧損達0.69億元，使歸屬母公司稅後虧損0.66億元、每股虧損1.87元，均創歷年新低。累計雅茗-KY 2021年合併營收14.58億元、年減7.69％，為近9年低點，毛利率下探46.72％新低，營業虧損達1.13億元，使歸屬母公司稅後虧損0.94億元、每股虧損2.65元，較前年顯著轉虧，為首見全年虧損、均創歷年低點。

雅茗-KY表示，去年中國大陸疫情反覆爆發衝擊內需市場，且茶飲市場因高度競爭而發展趨緩，集團對此進行體質結構調整，對部分業務提列一次性減損，造成去年營運轉虧落底。不過，在重新梳理品牌後，將以新商模型態及輕資產方式再出發，以面對疫後新情勢。

雅茗-KY 2022年前2月自結合併營收1.7億元、年減達42.28％，為同期低點。公司表示，今年營運及展店重心將聚焦美國，目前「快樂檸檬」美國門市已突破80家，今年預計大舉拓增至120家，應可達成3年內挑戰達300家目標，有望帶動營運重返獲利軌道。

雅茗-KY指出，「快樂檸檬」在美已深耕7年多，品牌知名度、門市規模、單店業績在當地茶飲市場均位居前段班，獲利表現出色吸引相當多潛在加盟者。為強化美國及東協市場發展，董事會正式任命Maurice Chin、陸宇龍分別擔任美國及馬來西亞公司總經理。

雅茗-KY指出，Maurice近年來協助「快樂檸檬」在北加州及德州市場開出近50家門市，因應後疫情時代，除將借重其營運長才，並將給予更多資源及資金，投入發展更強大的營運管理、供應鏈、數位資訊、顧客會員系統等，以快速提升在美市占率及競爭優勢。

對於處分「可不可熟成紅茶」的20％股權，雅茗-KY表示相關處分利益將對獲利帶來不小挹注，雖然處分持股結束轉投資關係，但雙方的戰略合作關係仍將持續，將待疫情趨緩後再攜手海外合作。