（1218更新）由於烏克蘭與俄羅斯衝突持續擴大，台股午盤跌幅擴大，急殺逾430點，台積電大跌16元。

俄羅斯總統普丁下令在烏東展開特殊行動任務，消息傳出後，美國道瓊期貨指數一路狂瀉，台北時間11點半過後重挫800餘點，與標普500期指及那斯達克期指同步重挫2.2～2.7％附近，台股期貨同步急挫，加權指數跌破17700點大關，大跌超過370點，至11點40過後成交值已放大至2600多億元，估計今天可能超過3900億元。

台股今天以台積電為首大跌，據統計，到11點40過後，台積電拖累指數107點，聯發科近25點，鴻海也有將近9點，此外，中信金、聯電、台達電、台塑化、南亞、中鋼、萬海、長榮、國泰金、台灣大、長榮航及廣達等大型權龍龍頭股同步重挫，拖累指數跌點各達3～6點以上。

以權值股全面重挫來看，外資今天應又是大提款，台股也可能放大至3900億元以上，可能改寫今年成交值新高。