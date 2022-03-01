美國聯準會（Fed）升息箭在弦上，台灣金融業受惠想像空間持續擴大，摩根士丹利證券台灣金融產業分析師施姵帆指出，2022年預料將是十年來首度升息，隨淨利差（NIM）擴大、經常性收益提高，金融股評價將獲拉抬，初評三巨頭中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）「優於大盤」，尤以中信金為投資首選。

央行過去一段時間以來採行降息政策，摩根士丹利證券分析，台灣金融股的股價淨值比大約停滯七年，自2015年下半年以來就處在0.9～1.1倍區間。所幸，在Fed與央行2022年分別升息六次、二次的假設前提下，大摩估計，台灣銀行業的淨利差將擴張5～6個基點；另一方面，美國10年期公債殖利率有可能回到2017～2018年的2～2.5％水準、台灣10年期公債也可能回到2011～2015年時接近1％的水準，這將有利保險業者的經常性收益。

施姵帆強調，站在基本面走強、評價回溫的基礎上，無論是第一季財報可能受基期偏高影響而偏弱，抑或是近期因地緣政治衝突令市場擔憂金融業曝險等因素，若導致金融指標股股價出現拉回，即為非常有吸引力的買點。

摩根士丹利對台灣金融股投資首選中信金，給予「優於大盤」投資評等與33.7元合理股價預期，同時，看好壽險雙雄國泰金、富邦金，推測合理股價分別是76.7與91元。

升息環境中，摩根士丹利評估，中信金美元資產部位22％，高於產業平均的約15％，外幣存款比例61％，也高於同業平均的52％，加上手續費收入增長，以及經濟復甦使資產品質緩和，估計中信銀行2022年獲利將有顯著增長。

以壽險為主體的富邦金、國泰金同樣獲得大摩青睞。摩根士丹利分析，富邦金有最高的未實現收益，提供獲利上揚潛在空間；國泰金於所有金控股中，擁有最大房地產部位，在通膨環境中最有看頭。