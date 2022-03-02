「全國財金保險系所畢業生就業意願」大調查結果出爐，國泰金控及國泰人壽、國泰產險連續11年度獲得財金保險系所應屆畢業生肯定，成為心目中最嚮往的公司，國泰金控榮獲金控公司最高榮譽「特優獎」；國泰人壽獲壽險內勤、外勤「特優獎」；國泰產險勇奪「優等獎」。

國泰金控副總經理翁德雁表示，今年預計釋出6500個職缺，包含「企業永續」、「數位科技」、「投資理財」等多方面領域；金控儲備幹部GMA起薪更高達7.5萬元。另外，今年為拓展東南亞的服務版圖，國泰金控跨足台中成立國泰資訊開發中心（CDC），積極招募開發人員，希望能夠延攬中、南部人才，推進國泰在東南亞發展動能。

國泰金控把員工當客戶對待，貫徹以客為尊的理念，重視員工的體驗，成立人才分析小組推動「HR數據轉型計畫」，透過數據驅動人才決策，進而提升員工體驗與人才運營的效率，建置人才數據儀表板、進行差異化人才管理；更透過數據分析員工能力缺口與學習行為，推薦個人化的培訓課程。

「國泰實習生計畫(CIP)」及「國泰學期間實習生計畫(CAP)」，每年幫助學生累積實務經驗，成為跨域金融人才，擁有邁向未來的能力，和國泰一起強化韌性，為大環境的快速變化做更好的準備。

除了培育發展，國泰金控更重視員工照顧，尤其疫情期間，國泰集團率先實施居家辦公，並提供防疫保險、線上問診諮詢服務、居家視訊運動課程等多項福利，藉由完善的數位設備與靈活的辦公政策，增進員工健康，透過安全、健康與快樂的工作環境，使同仁和公司共同打造永續願景。