因應畢業季求職就業需求，明新科大29日在校內體育館、賈桃樂學習主題館舉辦「2022職來運轉薪希望」校園徵才就業博覽會，有台積電等136家廠商現場徵才7千個職缺，進駐廠商及徵才職缺數雙雙創新高，更有廠商指名招聘外藉畢業生。

這場校園徵才博覽會參展企業比往年熱烈，半導體產業、中小企業及文教、長照、運動健身管理、餐旅服務等都積極加入徵才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、竹北就業中心主任陳玉秋、明新科大校長劉國偉等人出席開幕式，預祝畢業生求職順利。

劉國偉表示，明新科大創校55年來已累積超過10萬畢業校友，校友群在各行各業優異的表現，累積良好口碑，秉持培育為企業所用人才，為國育才的教育理念與辦學成果，1111人力銀行「2022企業最愛大學」調查列私立科大全國第三、桃竹苗區第一！

劉國偉指出，這2年在疫情影響下，半導體、資通訊等產業仍逆勢成長，因應人才荒，今年徵才廠商擴增到136家，其中暐泰投資、美科樂電子、永豐餘、和淞科技約68家廠商更直接指名有意願招聘外藉畢業生。

明新科大今年有3百餘位國際生畢業，「國際招生、教育訓練、就業輔導」的國際生辦學策略，已成為廠商重視的外籍人才培訓基地，去年並成立半導體學院後，打響在業界知名度，各大科技廠年後就開始動作頻頻蒞校搶人。

徵才博覽會安排12場企業說明會，有台積電、日月光、思達科技、統一星巴克、清福長照、德凱宜特、GAP台灣蓋璞等23家廠商代表，介紹公司概況、企業文化、經營理念等，讓求職者能認識徵才公司，找到屬意工作，錄取理想職缺。