新北校園徵才起跑！新北市勞工局攜手青年局，將與轄內大專院校合辦9場校園就業博覽會，首場校園就博會將於23日上午10時至下午3時在淡江大學正式起跑，現場邀請94家廠商釋出超過4700個職缺，其中也包括660個兼職職缺，就業服務處指出，參與徵才廠商數與去年相仿，但釋出職缺增加逾4成，顯示疫後缺工擴散到各大企業，紛紛搶進校園提前搶才。

就服處表示，職缺中占比最高的廠商是科技製造業有42家，佔總廠商數4成5，電子零件熱門股欣興電子、5G通訊的緯創資通都開出破百職缺，另外包括上銀科技、力積電、正崴精密、穩懋半導體等起薪上看40K。至於參與廠商家數第2高的一般服務業，安永聯合會計師事務所一口氣開出650個職缺，有初階審計人員、資訊安全顧問、數據分析顧問等13種職務，且薪資從34K起跳。永慶及信義房屋更是直接開出50K薪資，徵召有熱忱且願意挑戰高薪的年輕人。

此外，徵才現場也規畫了「青年服務主題區」，設有青年就業專區、VR科技求職專區、履歷健診及「大學堂Collegetone」等攤位，歡迎青年朋友體驗。顧及疫情，入場請全程配戴口罩，並配合測量體溫及酒精消毒，體溫超過37.5度症狀者，請勿進入。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線0800-091-580。