台中市議員林祈烽表示，6000多萬全額由自來水公司負擔，施作達6396公尺，預計4月清明連假後進場施作，8月底前完工。（市議員林祈烽服務處提供／盧金足台中傳真）

中科附近的福雅里、福安里等社區，近年來因新建大樓多，人口激增，用水量急速成長，舊管線難以負荷，管線加壓後常因爆裂造成無預警停水，數千住戶商店受影響，25日舉行「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，6000多萬經費由自來水公司負擔，預計4月清明連假後進場施作，8月底前完工。

立委張廖萬堅與市議員林祈烽經常接獲民眾陳情，抱怨自來水供應的舊管線，加壓後爆裂無預警停水，經會勘後，去年3月邀集市府、水公司及社區民舉行協調會，成功爭取經費6000萬促使水公司汰換舊管線。

今日在福雅里活動中心舉行「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，林祈烽表示，6000多萬全額由自來水公司負擔，施作達6396公尺，預計4月清明連假後進場施作，8月底前完工。

市議員林祈烽指出，此次汰管範圍主要為永福路、福祥街、福科路、福安路、福祥街及其鄰近巷弄，包括福安及福雅兩里，除前期協調自來水公司爭取經費，後續將持續監督施工品質。

2個半月施工期間將會造成交通不便，林祈烽說，要求廠商與市府做好相關配套措施，維護用路人安全，以及減少對店家營業衝擊，期許儘速完成老舊管線汰換及路面修護，屆時將能改善附近數千戶民眾的用水權益。

立委張廖萬堅強調，西屯區筏子溪以西福雅里、福安里一帶，近年來因大樓建案多且鄰近中科，人口不斷移入，商店開設增多，造成老舊水管不堪負荷，常發生水壓不足與漏水狀況，造成住戶生活不便。

水公司表示，老舊管線全面更換為具有延展性的鑄鐵管，完工後將可改善附近民眾用水品質並降低漏水率。

自來水第四區處副處長張子中說，中科近年就業機會大增，附近新建社區及人口數大幅攀升，原有老舊管線負荷不了，常有爆管及水壓不足情況，用水高峰時間有時會無預警停水，讓住戶及商家非常困擾，必須盡快汰換老舊管線，確保居民用水無虞及生活品質。

此次汰換工程會將舊有塑膠管線汰換為延性鑄鐵管，交通主要幹道福科路及永福路管徑也加大為30公分，並於第1階段進行施工，其餘路段管徑則加大為20公分，於第2階段接續施作，完工後保障未來用水水質及水壓穩定。

福安里長張清和、福雅里長王勝偉表示，因中科近年來發展快速移入人口不停攀升，導致舊水管不堪負荷，屢發生爆管停水的問題，讓居民頻生困擾，感謝張廖萬堅與林祈烽接獲陳情後協調爭取，徹底改善用水品質。