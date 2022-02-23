貿聯-KY(3665)日前完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，正式成為貿聯-KY的事業體成員，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，此項併購案讓公司產品從線束往機構件及外型件生產，今年營運可望依循往年逐季成長。

經濟部技術處以科技專案支持工研院開發出具優異檢測特性的「疫開罐套組」今天舉行記者會，在日本Japan Biotechno Pharma(JBP)和貿聯-KY(3665)集團三方合作下，成功進入日本市場，取得日本厚生勞動省的販賣製造許可，即日起在日本全國展開販售，未來更將擴大在海外市場應用，提供在新興國家日本醫院使用，鄧劍華在會後接受記者採訪。

貿聯-KY以企業價值約4.51億歐元收購德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權，日前正式完成，以INBG為名正式成為貿聯-KY事業體成員並認列收益；鄧劍華表示，公司收購考量都是為市場及產品技術，併購對象均是有市場、客戶及現有技術，不僅可以讓公司營收因為併購成長，亦可藉由各事業技術交流達到1+1的效果，德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)有很多歐洲半導體、工業自動化及醫療相關客戶，預期今年工控/醫療產品及歐洲市場佔比將大幅提升。

此次收購也拓展了貿聯-KY醫療產品線，鄧劍華表示，過去公司醫療產品主要為核磁共振機(MRI)/電腦斷層掃描(CT)等高階大型醫療設備線束，此次併購新增了在法國生產、腫瘤癌症手術時可精準定位的精密設備，公司產品也從線束拓展至機構件及外型件，預期隨著工業自動化產品出貨成長，今年工業產品佔比將拉升至40%，電器產品佔比將降至15%，IT及數據中心產品佔比亦將由35%降至28%，車用產品佔比約16%，其他佔比約1%，歐洲市場佔比也將因併購案拉升至與美國市場佔比差不多，公司目標是歐洲、美國及亞洲市場佔比各1/3。

由於各產品線訂單穩定，且1月21日到1月31日正式併入INBG工業應用事業群營收，貿聯-KY 2022年1月合併營收為32.12億元，年增51.9%，創下單月歷史新高；展望今年，鄧劍華表示，目前缺料一直在緩解，且公司常州新廠將於下半年上線，以生產家電/車用/工業自動化產品為主，廈門亦已買下原租賃廠區，未來2個廠區將以生產家電及IT/資料中心產品為主，墨西哥新廠亦即將上線，預期今年產能將倍增，今年業績可望依循往年逐季成長。