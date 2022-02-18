長榮航太(2645)今天以參考價63元登錄興櫃，開盤不久突破百元，最高來到115元，漲幅超過8成。由於疫情影響維修及製造兩大業務，隨著旅遊復甦，今年起可望帶動需求成長，迎接營運強勁反彈。長榮航太今天登錄興櫃後，最快今年底前轉上市。

長榮航太2021年營收96.17億元，稅後盈餘8.81億元，每股稅後盈餘為2.5元。疫情逐步趨緩，維修業務(MRO)來看，法人認為，MRO業務成長率近10％，假使旅遊需求復甦速度超乎預期，疫情來積壓的維修需求在短時間內爆發，在維修能量供不應求，以目前接單來看，已經滿載到第三季。

Leap為GE(US)及Safran(RF)研發的新引擎，主要搭載於波音及空巴的窄體機B737 Max及A320 neo，歷經失事及疫情交機量衰退影響出貨。展望未來，利空逐漸淡化，B737 Max及A320 neo訂單逐漸回流，法人預期今年年產量分別成長124％及33％，明年仍有3成的年增率，帶動Leap引擎出貨動能。預期製造業務2023年將超過疫情前水準，且零件市占率擴張下，成長性將大於市場成長，看好明年該業務毛利率轉正，挹注獲利動能。

長榮航太2021年維修及業務製造占營收比重75％及25％，預期今年占比80％、20％，營收年增1成及5成。