連鎖餐飲集團漢來美食(1268)2021年第四季營運谷底強彈，稅後淨利達1.43億元、每股盈餘（EPS）3.84元，雙創歷史次高。使全年稅後淨利0.75億元、每股盈餘2.01元，雖雙創歷年新低，但較前三季顯著由虧轉盈、維持獲利表現。

漢來美食2021年第四季合併營收9.76億元，季增達1.36倍、年減2.24％，創同期次高。不過，毛利率46.72％、營益率16.56％雙創新高，配合業外收益挹注，使稅後淨利達1.43億元，較第三季虧損0.86億元大幅轉盈、年增達1.05倍，每股盈餘3.84元，雙創歷史次高。

不過，受疫情三級警戒禁止餐飲內用影響，漢來美食2021年全年合併營收29.29億元，年減15.3％、為近6年低點，營業虧損0.66億元、本業首見虧損。在業外收益挹注下，稅後淨利0.75億元、年減73.05％，每股盈餘2.01元，雖雙創歷史新低、但仍維持獲利。

漢來美食表示，疫情多變使警戒標準一度提高到禁止餐飲內用的三級，重創餐飲業第二季及第三季營運。集團在疫情最嚴峻時期除持續創新研發、推出電商商品及外帶方案外，同時審慎進行品牌調整及展店計畫，才能穩住第三季營運，並在第四季振興措施激勵下大幅反彈。

漢來美食指出，去年11、12月營收雙創同期新高，並在歲末開出新品牌PAVO餐酒館，今年初插旗新竹開出「上菜」及「漢來上海湯包」拓點，並完成高雄漢來大飯店內45樓「焰」鐵板燒、牛排館及星光薈全新改裝，增添營運成長動能。

展望2022年，雖然國內外經濟情勢目前仍受疫情干擾，但在歐美國家陸續進入「國境開放的新疫時代」趨勢下，台灣亦釋出將鬆綁邊境的政策風向，漢來美食預期相信在守住疫情、也讓經濟起飛的台灣模式下，餐飲業今年可望迎來活絡新氣象。

漢來美食秉持積極穩健的營運步伐，透過舊店改裝升級、新店拓展雙管並進策略，使2022年1月自結合併營收創4.12億元次高，月增8.72％、年增22.68％。公司表示，今年將以既有品牌優化及台北南港漢來飯店開幕為重點工作。

同時，漢來美食今年將持續優質品牌經營及展店計畫，結合縱向與橫向深耕電商市場，推出更多常溫食品及冷凍熟食產品，搶占不同客層市占率，相信營運策略規畫將能具體反映未來獲利成長，以創造穩定的股東報酬。