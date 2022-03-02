第一金控（2892）於2日舉辦2021年全年業務營運概要法人說明會，歷經疫情的洗禮，第一金公布2021全年稅後淨利為197.39億元，較前一年成長17.4％，每股盈餘（EPS）為1.52元，除集團獲利創金控成立以來歷史新高外，非銀行子公司獲利貢獻也突破10％水平，2021年成為第一金績效的里程碑。

第一金控副總經理李淑玲、第一銀行副總經理蔡淑慧指出，第一金旗下第一銀行2021年稅後淨利為176.52億元，年成長12.6％。第一金證券也在台股交易量迭創新高下，稅後淨利為14.96億元，年成長達101.1％，人壽稅後淨利為6億元，亦達23.7％之成長，三大子公司合力貢獻集團獲利，擺脫過去銀行子公司獲利獨大之局面。

一銀2021年放款年成長6.9％，帶動淨利息收入大增13.1％，淨利差（NIM）回穩至1.01％；手續費收入年成長8.7％。雖第四季成長力道較前一季放緩，但整體來說利差有持續擴大跡象，對照美國Fed可能升息跡象，市場預期2022年將是利率正常化的一年，也將帶動客戶資產配置商機及進入升息循環之放款需求，後市可期。

資產品質方面，2021年底一銀逾放比再降至0.2％之水位，覆蓋率重回600％以上大關，資本充足得支應2022年業務擴展，尤其一銀不畏疫情，於2022年2月再增設美國第一銀行聖馬特奧（San Mateo）分行，搭配各國鬆綁措施與重啟國門商機，2022可謂海外重開機的一年。

第一金控副總經理李淑玲、第一銀行副總經理蔡淑慧指出，第一金成立以來的目標之一：非銀行子公司獲利貢獻越過10％門檻，在成立的第18年達成。

特別的是，2021年中時，台灣進入前所未有的三級警戒狀態，但第一金在過去耕耘虛實整合、數位通路的分工下，客戶服務採取實體/線上方式並行，眾志成城的努力度過艱困的三級警戒時期，徹底展現百年銀行企業文化的韌性，並於疫情嚴峻時，努力協助台灣中小企業與個人紓困共度難關，落實社會關懷、永續金融的理想，期待新的一年再展新局，迎接豐收。