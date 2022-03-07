鋅價維持高檔、廢棄物料源增加，電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581）自結前二月稅前獲利1.32億元，年成長47.79％。鋼聯指出，集塵灰處理價格在2月續約時已調漲，上半年獲利能力將有明顯的上漲幅度，今年營運一定優於2021年。

鋼聯營收主要來自銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入。客戶廢棄物再利用是依實際再利用量認列收入。

因應大陸環保問題迫使當地鋅冶煉廠減產，加上歐洲綠電價格上揚，使歐洲最大煉鋅廠Nyrstar宣布減產，促使國際鋅價持續走揚。鋼聯指出，由於全球原物料價格仍在上漲，預期上半年鋅價可在高檔維持。

2021年，鋼聯處理國內鋼鐵廠集塵灰業務，平均每噸處理費用在580元。由於國際焦炭價格從每噸5,000元上漲至1萬元，漲幅高達一倍，反映成本劇烈變動，因此2月調漲處理費。

另外，鋼聯指出，新增的11類型不同資源廢棄物料源處理，新增廢棄物料源處理加入後，2022年整體產量將增加25％，預期從今年第二季開始效益顯現、貢獻度大增。