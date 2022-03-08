高毛利的彈性包覆紗及環保紗營收比重提升，宜新實業（4440）公告2021年財報，稅後淨利3.11億元，每股稅後盈餘（EPS）5.06元。

訂單能見度已看到下半年的宜新，是國內彈性包覆紗市占第一的大廠。

宜新指出，近幾年透過產品結構調整，高毛利的彈性包覆紗及環保紗營收比重已達56％以上。今年將持續調整產品結構，增加車用及環保應用產品。由於該類產品的毛利率也相對較佳，市場預期，宜新今年毛利還有提升空間。

訂單能見度高，利基型產品比例持續提升下，宜新預期，2022年成長空間會比2021年大。