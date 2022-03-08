臺灣企銀2月自結稅前淨利 7.92億元 20:072022/03/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀公告，111年2月自結稅前淨利7.92億元，合併自結稅後淨利6.50億元。 臺灣企銀今年前2月自結稅前淨利為17.00億元，累計自結稅後淨利為14.00億元，合併每股稅前盈餘(EPS)為0.22元，合併每股稅後盈餘(EPS)為0.18元，合併每股淨值13.23元。 彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元 富邦人壽認列俄羅斯債券22億元 富邦金控仍居獲利三冠王 #合併 #臺灣企銀 #稅前淨利 #自結稅後淨利 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞智前2月合併營收 創同期新高 10:222022/03/08 財經 宜新2021年稅後淨利3.11億元 每股稅後盈餘5.06元 16:032022/03/08 財經 鈺齊自結2月及前二月合併營收 均創同期新高 15:342022/03/08 財經 和潤去年獲利創新高 擬配息4.2元 20:132022/03/08 財經 南紡2021年稅後淨利創十年高 每股賺1.77元 19:252022/03/08 財經 環球晶2月營收逾53億 同期新高 04:102022/03/08 證券．權證 聯強配發現金股利5元 殖利率約7.14％ 17:542022/03/08 財經 2021營收、獲利、EPS皆創新高 勤凱 發4.5元現金股利 04:102022/03/08 證券．權證 《光電股》湯石前2月營收增27.12% 產業照亮營運 18:082022/03/08 財經 《金融股》去年獲利、派利齊登高 聯邦銀逆勢強彈 18:012022/03/08 財經 訊連科技1月EPS 0.1元 2022年擴大研發、衝刺3大成長型業務 19:332022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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