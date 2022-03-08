臺灣企銀公告，111年2月自結稅前淨利7.92億元，合併自結稅後淨利6.50億元。

臺灣企銀今年前2月自結稅前淨利為17.00億元，累計自結稅後淨利為14.00億元，合併每股稅前盈餘(EPS)為0.22元，合併每股稅後盈餘(EPS)為0.18元，合併每股淨值13.23元。

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