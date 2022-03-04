GIS-KY業成（6456）公告2021年財報，全年合併營收1323.78億元、每股盈餘約12.97元，連續五年賺進一個股本。

業成去年第四季合併營收約348.62億元，季減3.62％、年減7.93％。毛利率重回兩位數的水準、來到10.96％，營業利益約13.03億元，年增5.76％、季減3.68％，稅前淨利約13.41億元，年減15.31％、季減16.21％，稅後淨利約12.74億元，年減0.78％、季減13.96％，每股盈餘約3.82元。

業成2021年全年合併營收約1323.78億元、年成長4.15％，由於產品組合改善，毛利率略增至9.62％，營業利益約37.43億元、年成長47.46％，稅前淨利約45.25億元、年成長15.78％，稅後淨利約43.63億元、年成長16.94％，每股盈餘約12.97元，連續五年賺進一個股本。業成董事會也通過股利政策，每股擬配發5元現金股利。