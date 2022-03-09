統一（1216）去年財報出爐，全年營收4,735億元，年增5.9％，攀登歷史顛峰；不過受到疫情干擾，外加原料成本高漲壓縮獲利，統一去年稅後純益198.79億元，比起前年縮水7.7％，惟仍保持歷史第三高水準，換算每股純益3.5元。

統一今（9）日董事會通過每股擬派發現金股息2.7元，維持與去年相同，股利配發率77.1％。以統一今天收盤股價65.1元換算，現金殖利率4.1％。統一預計5月31日舉行股東常會，拍板股利政策。

統一集團包括統一、統一超、統一中控、統一實等四大公司，去年營收皆較前年成長。不過去年5-7月國內實施疫情三級警戒，零售通路人流受影響；加上國際「黃小玉」等上游原物料價格大漲，壓縮食品獲利空間。

統一旗下主要旗艦事業統一超、統一中控皆已公布去年財報，同樣都呈現類似的營收升、獲利降情況。

統一超去年受惠多元展店策略奏效，加上旗下統一精工、統一速達、統一生活、博客來等轉投資事業表現亮眼，推升營收創高；但受到疫情影響，拖累公司獲利表現，統一超去年稅後純益88.61億元，較前年縮水13.4％，換算每股純益8.52元，創六年新低。

統一中控去年營收人民幣252.3億元人民幣，年增10.8％，創下歷史新高；但獲利人民幣15億元（約新台幣67億元），較前年下滑7.7％，換算每股純益為人民幣0.3474元（約新台幣1.56元）。

至於負責鐵罐等包材容器的統一實，受惠去年鐵價大漲，產品出貨量價齊揚，去年營收418.89億元，年增率四成，創歷史新高；稅後純益18.52億元，更比前年翻倍成長，換算每股純益1.17元，創下近11年新高，也是歷史次高。