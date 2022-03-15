造紙大廠正隆（1904）去年財報出爐，全年營收449.86億元，年增12.3％；稅後純益39.63億元，也比前年成長6.3％，營收、獲利雙雙創下歷史新高，換算每股純益達3.58元。

正隆今天董事會通過每股擬派發現金股息1.9元，同樣創下近20多年來的股利新高，股利配發率53％。對照正隆今天收盤股價33.95元，現金殖利率5.6％。

正隆搶先一步南向布局，策略奏效，加上新產能挹注，推動去年營運攻高。

展望今年，正隆為了反應上游紙漿、運輸等成本增加，去年底陸續與客戶協商，調漲產品售價以反應成本，漲價效益可望在今年發揮顯現。

其次，正隆前幾年淡出大陸市場，經營重心轉向台灣及越南，兩地去年中都一度爆發疫情，但如今兩地疫情都已趨緩，經濟活動恢復正常，有利今年工紙需求。由於台灣與越南分別有鮭魚返鄉及南向投資熱潮等利多加持，正隆營運前景看俏。

而正隆也持續布局新產能，瞄準台商回流商機，正隆前幾年斥資20億元加碼回台投資，在高雄燕巢打造智能紙器新廠，年產能約1.8億米平方米，去年底已加入投產，今年可望發揮效益。

另外正隆擴建中的越南平陽二期造紙廠，預計今年第3季完工投產，紙板年產能新增約40萬噸，相關配套的越南檳吉紙器廠同樣預計今年第3季開出產能，將為正隆下半年旺季營運再增添火力。