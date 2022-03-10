中光電（5371）公布2月份自結合併營收約40.13億元，月減10％，與去年同期相較則大幅成長40％。累計前二個月合併營收為84.51億元，較去年同期成長37％。

由於家用娛樂及智能微投影機等機種需求增加，影像產品2月份出貨量約8萬台，合併營收則約12.07億元，分別較1月份成長33％及17％；相較去年同期則出貨量與合併營收分別大幅成長31％及48％。累計前二個月影像產品出貨量約14萬台，合併營收則約22.37億元，分別較去年同期成長38％及55％。展望3月份，預期影像產品在家用娛樂及智能微投影機等機種出貨持續成長帶動下，整體出貨量將較2月份大幅成長七成以上。

由於傳統淡季及農曆年工作天數減少，節能產品2月份合併營收約23.61億元，較1月份減少15％，但較去年同期大幅成長53％。2月份大尺寸TV／PID營收為5.97億元，月減25％，監視器產品營收則為3.94億元，月減12％，NB機種營收約11.81億元，月減8％，平板電腦機種營收約0.9億元，成長13％。2月份節能產品整體出貨量約471.9萬片，月減14％，年增26％。累計前二個月節能產品出貨量約1,023萬片，合併營收則約51.28億元，分別較去年同期成長29％及56％。展望3月份，大尺寸TV／PID及NB機種需求回溫，節能產品整體出貨量將成長一成左右。