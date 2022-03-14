工紙大廠榮成(1909)2021年營運顯著回升，稅後淨利23.52億元創歷史第三高、每股盈餘（EPS）1.84元亦創近4年高點。董事會決議擬配息1.2元，亦創歷史第三高，盈餘配發率約65.22％。以11日收盤價20.6元計算，現金殖利率達約5.83％。

榮成股價8日下探19.15元，創去年2月初以來13月低點，近日止跌穩步回升。今（14）日不畏大盤開高走低，股價開高後穩揚3.64％至21.35元，截至午盤維持逾1.7％漲幅，領漲造紙族群。三大法人上周明顯偏多操作、合計買超4272張，以外資買超達4554張最多。

榮成2021年全年合併營收仍創566.08億元新高、年增達36.08％，毛利率16.43％、營益率7.34％雙創近4年高點。歸屬母公司稅後淨利23.52億元、年增達近1.49倍，改寫歷史第三高，每股盈餘1.84元亦登近4年高點。

榮成受惠中國大陸落實「禁廢令」，在與陸廠取得相同競爭優勢、以及疫情推升工紙紙箱需求下，帶動全年營運動能顯著復甦。不過，在上半年淡季不淡後，受塞港缺櫃、中國大陸能耗雙控等因素干擾，下半年市場需求不如預期，使第四季營運旺季不旺。

榮成2022年前2月自結合併營收81.07億元，雖年增2.65％、續創同期新高，但營業利益1.13億元，年減達84.12％、創近8年同期低點，使歸屬母公司稅前虧損0.31億元、每股虧損0.02元，較去年同期轉虧、為近7年同期低點。

法人指出，榮成今年前2月營運轉虧，除了需求步入淡季外，亦受工作天數較少、中國大陸廠部分紙機進行歲修影響，造成經濟規模不足。展望後市，隨著春節後復工帶動工紙需求回升，近期中國大陸工紙價格已見觸底回升跡象，預期營運可望逐步回溫。