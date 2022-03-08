IC測試載板廠雍智科技(6683)董事會通過2021年財報，第四季稅後淨利1.03億元、每股盈餘（EPS）3.81元，雙創歷史第三高。全年稅後淨利4.19億元、每股盈餘15.5元，與營收及營益率同步齊創新高、締造「四高」佳績。

雍智董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利7.8元，金額創歷年新高，盈餘配發率約50.32％。以昨（7）日收盤價237元計算，現金殖利率約3.29％。公司將於6月27日召開股東常會。

雍智2021年第四季營收3.67億元，季減4.66％、年增6.74％，創歷史第三高。毛利率雖降至52.26％的近11季低點，營益率33.47％仍創同期新高。在所得稅費季減近46％助攻下，稅後淨利1.03億元，季增1.65％、年增達16.96％，每股盈餘3.81元，雙創歷史第三高。

累計雍智2021年全年營收創14.81億元新高、年增達20.6％，毛利率雖降至54.36％的近3年低點，但營益率續揚至36.49％新高。配合業外虧損減少40.49％，使稅後淨利4.19億元、年增達25.66％，每股盈餘15.5元，雙創歷史新高。

雍智受惠5G、WiFi 6、AI及高速運算（HPC）等應用需求增加，帶動測試載板、探針卡及IC老化測試載板需求暢旺，2021年營運成長動能暢旺，第四季雖受晶圓短缺及客戶庫存調整影響而略為轉淡，整體營運表現仍持穩高檔，帶動全年營運締造「四高」佳績。

雍智2022年2月自結營收1.17億元，較1月1.12億元成長4.52％、較去年同期1.12億元成長4.83％，改寫同期新高。累計前2月營收2.3億元，較去年同期2.12億元成長8.13％，續創同期新高。

法人指出，雍智近年順利切入晶圓探針卡，隨著客戶陸續驗證通過採用，帶動業績穩健成長，去年探針卡營收貢獻達2成。而攜手同業合作開發的微機電（MEMS）探針卡，亦打入台系客戶高階5G手機供應鏈，近期開始出貨，今年可望為營運帶來貢獻。

由於測試介面需求及複雜度持續增加，且IC老化測試載板訂單能見度已達下半年，法人對雍智今年營運展望維持樂觀，認為首季雖因適逢產業淡季而較上季降溫，但第二季動能可望顯著回升，今年營收有機會維持雙位數成長動能。