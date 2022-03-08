晨暉（1271）受惠旗下紅麴及益生菌產品銷售暢旺，2021年合併營收3.8億元、營業利益1.67億元、稅後淨利1.7億元，同步創新高，EPS高達5.1元；董事會大方配發現金股利4.35元，以8日收盤價57.8元計，殖利率為7.53％。

該公司今年2月營收2,418萬元，年增26.15％，創下歷年同期新高紀錄，並連續11個月創同期新高。累計前2月營收達5,531萬元，年增23.29％，營運表現維持穩健成長。

去年獲利大賺逾半個股本的晨暉，隨著消費者健康意識提升，推升對於保健食品需求，促使產能利用提高，加上費用控制得宜，2021年毛利率達72％，亦攀新高，較2020年大幅增加6個百分點，在毛利大幅提升的貢獻之下，稅後淨利成長幅度高於營收的增幅。

展望2022年，晨暉表示，目前在手訂單能見度穩定，營收續航力可期，營運表現可望逐季成長。公司除了與現有品牌客戶攜手強化廣告行銷力道及開拓新品項外，今年也積極藉由子公司開拓新的銷售管道，朝向多元銷售通路推廣，全面搶攻保健食品市場占有率。

晨暉表示，今年將更著眼於市場規模更大的中、歐、美等地區，歐洲市場近期新增客戶訂單，另外，於中國大陸線上通路亦推出紅麴新品，並積極拓展海外市場，進一步尋求當地合作夥伴共同推廣，擴大未來營運成長動能。