航運股海空運基本面強勁，再度扮演大盤吸金角色，航運指數盤中漲幅突破2％，占大盤交易資金比重放大到25％。其中，長榮航(2618)、華航(2610)大漲超過7～8％。

航空貨運去年第四季旺季以來，長榮航、華航營運表現強勁，沒有客運的情況下，單季仍可望繳出獲利成績。法人報告持續看漲航空雙雄表現，其中，華航最新報告認為，今年貨運營收占比仍達80％以上，年底前客運隨著各國解封，希望到第四季營收占比能到50％。

運價方面，目前能見度到3月，第二季由於海運持續吃緊，塞港與美西碼頭工人因素下，海轉空需求仍在，加上第二季是貨運旺季，空運運價仍有支撐。也由於亞洲到北美的貨運航線目前需求強勁，即使油價上漲，可適當的反映燃油成本。

艙位供需結構緊俏，而華航3月新交一架777全貨機，全年新交兩架貨機，貨運運能約增加3～4％，持續對營收增加貢獻。

除了航空股外，貨櫃三雄股價維持穩定上揚，長榮來到136元、陽明114元、萬海187元，分別向140元、120元、195元以上的壓力區挺進，帶動航運指數相對電金股強勁。