小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。即使受國際局勢動盪及升息等不確定因素持續影響，台股表現相當抗跌，21日收盤共有224檔上市櫃股股價創今年來新高，若進一步以三大法人連續買超來篩選，長榮、中鋼及開發金等13檔獲得法人連3日以上買超、張數都在5千張以上。

【1】長榮、中鋼、開發金獲連四日買超 13檔股價創高 法人愛

全球股市籠罩在俄烏軍事衝突不停，以及美國3月將升息的二大利空下重挫，台股21日也再度遭到外資轉為賣超、提款112.18億元，然而台股表現超抗跌，最後以18,221點小跌10點作收，同時，收盤時更有高達224檔上市櫃股價創今年來新高，進一步篩選三大法人連日大敲，則有長榮（2603）及中鋼（2002）等13檔個股。

【2】15檔雙低概念股 資金避風港

俄烏戰事多變，加上Fed升息議題加速發酵，高估值、高價股再度湧現調節壓力，配合本土資金仍在場上尋找布局機會，買盤「高出低進」趨勢成形，具低基期、低價優勢的「雙低概念股」成避險去處。

【3】淡季不淡！ 外銷訂單588億美元 最強元月

台灣1月外銷訂單淡季不淡！經濟部21日公布1月外銷訂單588.7億美元，創歷年同月新高，寫下最強1月紀錄，年增11.7％，連續23個月正成長。統計處表示，由於數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，加上部分供應鏈缺料狀況緩解，以及國際原物料價格仍處高檔，七大主要接單貨品皆為正成長，推升1月外銷訂單成長動能。

【4】5成散戶樂觀台股H1上萬九

庶民最持久的一波台股投資熱潮。國泰金控21日公布2月最新庶民調查，有49.7％的受訪民眾估台股今年上半年高點至少在1萬9千點以上，甚至有31.4％估超過19,500點。

【5】航海王、鋼鐵人再起 hold住跌勢

通膨升溫、俄烏隱憂未解及美四大指數走弱，台股21日電子股人氣急凍，市場資金轉入抗通膨及高現金殖利率之傳產股，「航海王」、「鋼鐵人」重挑大樑，中櫃、榮運、海光、彰源等多檔亮燈漲停，台股開低走平，終場小跌10.86點作收。