「224」俄烏正式開戰後，外資當周連續5個交易日賣超台股，累計單周賣超金額高達1665.40億元，改寫外資在台股歷史上單周賣超金額之最，自營商也站在賣方，單周賣超台股243.23億元，僅有投信法人對台股不離不棄，單周逆勢買超163.38億元，且自虎年紅盤日以來天天買超台股，2月7日以來累計回補台股達403.94億元之多，若就連續買超天數來看，更是連買台股高達19個交易日。

投信買超名單，是否能作為投資人跟單標的？法人建議還是從買超名單中挑選高殖息以及穩定配息個股，才能在短期市場波動中，以長線保護短線。

據統計，投信近10個交易日買超台股上市前10檔為:長榮航(2618)華邦電(2344)華航(2610)永豐金(2890)開發金(2883)仁寶(2324)旺宏(2337)南亞科(2408)英業達(2356)中信金(2891)。投信近10個交易日買超上櫃前10檔為:威剛(3260)雙鴻(3324)群聯(8299)世界(5347)萬潤(6187)欣銓(3264)金居(8358)系統電(5309)博智(8155)榮剛(5009)等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股堅實的基本面並未改變，預期俄烏戰爭對台股的影響僅為短線訊息，且經過急跌之後，台股許多優質個股的投資價值浮現，不少高殖利率個股更受到資金與法人青睞，出現強勁逢低買盤，看好台股今年仍維持在揚升軌道，投資人宜在震盪走勢時逢低布局，參與台股第二季的反彈與上升行情。

以投信近10個交易日買超的20檔上市櫃個股中，仁寶去年前3季EPS達2.17元，已經超越2020年的全年EPS2.15元，全年EPS上看2.9元，去年配息為1.6元，預估在獲利創高的基礎下，仁寶今年配息有機會挑戰2元之上，而若以上周五收盤價25.4元計，殖利率高達7.8%。此外，仁寶連續7年的配息都在1元以上。