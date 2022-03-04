群聯(8299)今(4)日舉辦法人說明會，執行長潘健成表示，目前產能還是很緊張，持續和台積電(2330)、聯電(2303)努力溝通，目前已經在爭取2023年的產能。另外，他也談到2月日本KIOXIA(鎧俠)以WD(威騰)的汙染事件，對NAND產業造成的缺口恐會在第二季、第三季出現影響。

談到今年NAND市場，潘健成直言，「不要期待手機、PC今年有成長」，NAND數量成長不存在、但容量是存在的，群聯同時可以享有NAND數量、容量的成長商機，儲存容量的複合年成長率達23%，但數量卻只有10%。

NAND Flash供應商KIOXIA(鎧俠)以WD(威騰)在今年2月初工廠半導體原物料被汙染，潘健成說明指出，該日本污染事件的影響並不會在2月、3月立即反應，預計會落在第二季、第三季傳統旺季期間，屆時恐造成NAND市場價格攀升，換言之，該汙染事件造成的缺口會落在5月底到6月。

他進一步說，群聯一直以來對於市場的供需狀況掌握度高於同業，並且依據客戶需求進行庫存水位的滾動式調整，讓群聯在此次的汙染事件中，備有相對充足的庫存水位以因應全球客戶需求。

車用市場上，群聯當前在全球汽車地圖錄影的數量一定最多的，但因產值不高，故貢獻有限，但隨著自駕車(EV)的趨勢，將需要更多的SSD，相信未來2~3年就會看到，但要看到大幅度提升還是要等自駕車普及。

產能部分，潘健成表示，目前晶圓產能供給依舊很緊張，群聯還是很努力拜託台積電(2330)、聯電(2303)可以給更多的產能支持，以滿足全球客戶需求，不僅如此，現在也很積極在爭取2023年的產能。

至於烏俄戰爭預期對半導體供應鏈短期影響不大，群聯也將密切關注，與供應商、客戶維持緊密關係。