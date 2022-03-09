群聯(8299)宣布，通過ISO 26262車用功能安全設計流程認證，助力進軍車用儲存市場，執行長潘健成看好，車用市場有其特殊性，群聯耕耘多年，隨著自駕車與電動車時代來臨，群聯將積極搶攻全球車用儲存客戶需求。

車用儲存市場一直是NAND儲存產業的一大成長動能。根據市調機構資料，目前全球每年的汽車銷售總量介於7000萬至9000萬台左右，雖然目前車輛所使用的NAND儲存裝置很多，但依舊以小容量的應用為主，包含汽車導航、行車紀錄器、數位電子儀表板、電子中控台、影音設備等。然而，這樣的趨勢將在行車輔助系統以及自駕車的發展下有所改變。根據全球最大的車用記憶體原廠資料以及全球知名車廠數據，未來10年內，每台車所需要的NAND儲存容量將上升至1TB至4TB；換言之，車用儲存市場將是NAND儲存產業的一大成長動能機會。

群聯耕耘車用儲存市場超過10年以上，目前群聯更是全球最大的車用eMMC控制晶片供應商，也因此，群聯持續積極布局車用儲存控制晶片研發，目前已有完整車用儲存方案，包含eMMC、BGA SSD、UFS及SD/microSD等，為全球最完整的車用儲存方案供應商，不僅產品完整通過AEC-Q100認證、韌體設計導入Automotive SPICE流程、製造廠商通過IATF16949認證，最新通過的ISO 26262認證更是強化了車用安全設計流程，打造全球最完整且最可靠的車用儲存方案。

群聯執行長潘健成說明，車用儲存市場一直是群聯長期耕耘的領域。由於車用市場的特殊性，包含客戶驗證時間特別長(1~2年以上)、需要長期供貨(10年以上)、需要極高的產品穩定度等，因此群聯需要從設計層面就要開始從車用的角度開始規畫，確保群聯的車用儲存方案能滿足全球車廠客戶的需求。此外，群聯還設計出一套安全防護機制，讓群聯的車用儲存產品可以偵測並主動通知車載系統即將發生的故障失效，以達到安全防護駕駛者的目的，以群聯來說，將積極滿足全球車用儲存客戶的需求，迎接自駕車與電動車時代的龐大商機。