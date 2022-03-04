證交所與富時國際合編之台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果。其中，最受關注的台灣50指數成分股納入開發金（2883），如此一來，台灣50指數成分股中，金融股將增為13檔；另台灣中型100指數成分股納入力積電智（6770）、力智（6719）以及從台灣50指數刪除下來的和碩（4938）。

台灣指數公司表示，富時羅素於4日公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自3月18日（周五）盤後生效。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。 台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2022年3月21～25日。

富時羅素依今年2月21日資料審核結果如下，說明如下：一、台灣50指數：成分股納入開發金，成分股刪除和碩。候補名單：群創（3481）、和碩、力積電、永豐金（2890）、緯穎（6669）。

二、台灣中型100指數：成分股納入和碩、力積電、力智，成分股刪除：正隆（1904）、開發金、南帝（2108）。候補名單：正隆、中石化（1314）、晶豪科（3006）、豐興(2015）、金像電（2368）、川湖（2059）、神達（3706）、南帝、瑞鼎（3592）、聯邦銀（2838）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入力積電、力智，無成分股刪除。

四、台灣發達指數：無成分股納入無，成分股刪除正隆、南帝。

五、台灣高股息指數：無成分股納入，成分股刪除南帝。