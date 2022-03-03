群創（3481）舉行法說會，說明面板市場近期概況與長期布局與發展，中信投顧指出，看好群創轉型Mini LED與差異化產品，加上殖利率吸引力，給予「增加持股」投資評等；另一金控旗下投顧看好群創朝高附加價值發展，給出20.5元目標價。

群創2021年第四季營收為799億元、季減14％，展望第一季電視面板報價開始持穩，相對於筆電面板與PC監視器報價還在下滑趨勢下，法人預期，群創第一季營收與獲利展望預計將優於同業，至於2022年在供應鏈相對穩定與疫情逐漸受到控制下，LCD回到正常季節性，下半年表現可望較佳。

中信投顧說明，南韓大廠已退出傳統LCD生產，將陸續改採外購電視面板，首先受惠者就是電視面板比重最高的群創。三星全球電視市占率接近三成，每年需要5000～6000萬片電視面板，韓國停產LCD電視面板後，需要額外向台廠購買1000萬片以上面板，群創因為供貨量較大將明顯受惠，此外，三星的外購舉動預計也會進一步推升電視面板報價。

法人歸納，群創具有高殖利率題材，以及轉型Mini LED與高階LCD面板題材，投顧機構預估，群創2022、2023年殖利率為12.8％與8.8％，高殖利率具投資吸引力。

參考法說會內容，投顧法人認為，小尺寸電視面板第一季已有止跌回升跡象，大尺寸電視面板跌幅縮小至2～3％；IT面板雖逢淡季，但第二季可望開始拉貨，故全年為下半年優於上半年的倒吃甘蔗情形。

此外，群創經營管理階層亦表示，產業已發生結構性變化，面板市場新產能投入速度開始變緩，過去五年全球產能增加的年複合成長率為7％，但未來五年的年複合成長率縮小至1.5％，預估需求的年複合成長率為1.6％。