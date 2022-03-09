聖暉（5536）今日公布2月合併營收13.43億元，年增52.14％，單月營收表現已連續8個月改寫歷年同期新高！

受惠全球供應鏈重組、各產業投入資本支出帶動新廠擴建等趨勢發展，助攻聖暉集團整體業務接單及工程施作需求保持良好動能，且集團在彈性專案管理效能、區域人才培訓佈建、業務垂直水平整合等各方面布局越趨完善，持續積極搶進更多新客戶及新訂單的合作機會，帶動今年前2月合併營收為29.41億元，年增35.49％，同步改寫歷年同期新高。

展望2022年第一季，目前聖暉未完工之在建工案量仍保持良好的能見度，秉持多區域、多產業、多工種之重要發展策略，同時，持續開發更多環保節能綠色相關工程技術與服務，成為客戶朝向碳中和道路上的優質首選合作夥伴。

另一方面，聖暉為提升集團整體市場競爭力，將與揚博科技（2493）共同合作打造PCB及半導體先進製程設備、材料整合服務，並期望與旗下子公司朋億（6613）進行資源整合，進一步擴大兩岸半導體、光電、PCB等產業之業務商機，全力創造集團整體價值。