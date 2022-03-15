時序即將來到4月，過去一周，市場焦點仍在俄烏戰事的變化，雖俄國持續用武力進逼，但雙方都透露有坐下談判意願。就過去經驗來看，近十年每年4月全球主要股市平均月漲幅表現都正報酬，尤其是亞股、東協，法人表示，投資人可超前部署相關市場掌握四月行情契機。據群益投信統計資料顯示，近十年每年4月全球主要股市平均月漲幅表現都正報酬，依序分別為香港2.94％、巴西2.91％、澳洲2.82％、泰國2.58％、S&P 500指數2.46％、NASDAQ指數2.39％、紐西蘭2.23％、印度2.19％、新加坡2.17％、加拿大2.13％；整體來看，金磚四國有三國上榜是全球三大區域中表現最好的，東協也表現突出，而美股也表現不錯。群益印巴雙星基金經理人陳沅易指出，印度3月10日公佈5邦議會選舉結果，總理莫迪所屬BJP黨取得4邦執政，包括最為關鍵的UP邦，此結果表示民意對莫迪施政仍算滿意，有助延續目前經濟發展方向，對股市中長期有利。巴西部分，由於俄羅斯被MSCI & FTSE等指數編製公司移出新興市場指數權重，以目前的國家權重轉移到新興市場的其他國家，拉美將獲得近12億美元，巴西佔近 8億美元則可受惠，能源、材料和金融行業可能是主要資金移動受惠行業。今年印度和巴西兩個主要新興市場表現仍可持續關注。 群益東協成長基金經理人高浩偉指出，貨幣政策相對寬鬆將支撐股市表現，今年來東協股市走勢，相較其他地區，呈現穩健向上，判斷基期低及籌碼優勢為主因，加上權值類股金融、能源在現階段的時空背景下表現特別突出，可見的未來應該可以維持此趨勢。建議配置產業為金融、通訊服務、房地產。國家方面相對看好馬來西亞，印尼；看好產業方面金融類股及能源類股。 在越南股市部份，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，歐美經濟體由於通膨壓力居高不下，今年貨幣政策收水勢在必行。但越南由於通膨維持相對低檔，財政刺激仍有施行空間，政府於2022年初通過史上最大經濟刺激方案，其中高達50億美元的基建投入有望拉抬房地產、金融及原物料類股。另一方面，由於越南已是東南亞接種新冠疫苗人口比例最高的國家之一，政府預計15日起開放旅客入境，此舉有助旅遊服務業逐步復甦。