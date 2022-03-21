大陸國務委員兼外長王毅20日在安徽屯溪，分別與阿爾及利亞外長拉馬拉、坦尚尼亞外長穆拉穆拉舉行會談。在與拉馬拉會談過後記者會被問及俄烏衝突時，王毅表示，烏克蘭危機溢出效應波及全球，認為處理國際地區熱點問題，對話談判才是根本解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向等4大立場。

根據新華社引述王毅表示，近期與很多亞洲、非洲國家外長交換意見，感覺到世界上很多國家與中國一樣，高度關注烏克蘭危機發展，也有很多共同語言。

王毅強調，烏克蘭危機的演變正在超越自身，溢出效應波及全球，包括中國和發展中國家在內的多數國家既有合理的關切，也有相似立場，包含第一普遍認為，處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁兩種選擇，對話談判才是根本解決之道，當前形勢下更應堅持這一方向。

第二是世界經濟復甦勢頭不應受到破壞。疫情衝擊背景下，不斷升級的單邊制裁，將造成全球產業鏈供應鏈斷裂，導致各國民眾生活受到衝擊。各國人民並沒有責任為地緣衝突和大國博弈買單。

第三是各國都有權獨立自主地決定自身對外政策，不應被強迫選邊站隊。處理複雜問題，對待不同意見，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法，尤其要抵制冷戰思維，反對陣營對抗。

第四是各國的主權獨立和領土完整任何時候都應得到尊重。這一原則對所有國家和地區都應適用，不應當有例外，更不能搞雙重標準。