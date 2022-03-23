中國外交部23日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間22日應邀出席伊斯蘭合作組織外長會期間，在伊斯蘭馬巴德會見「非洲之角」與索馬利蘭有主權爭議的索馬利亞外長阿卜迪賽義德。阿卜迪賽義德介紹當前非洲之角局勢和非洲聯盟索馬利亞特派團情況，高度評價中方推動非洲之角團結合作，贊同召開非洲之角和平會議。王毅表示，中方願繼續為非洲之角和平穩定貢獻智慧和力量。

王毅說，索馬利亞是非洲之角重要國家，有著良好發展稟賦。由於地緣政治等因素，索國家建設受到干擾，民生改善任重道遠。中方支持索國各派加強協調，聚焦發展振興，維護政治社會穩定。中索是好朋友、老朋友，中方一貫支持索國維護主權、安全和領土完整，從不干涉索內政，從不謀求地緣利益，從不參與大國博弈，願繼續為索和平穩定發展作出貢獻。

阿卜迪賽義德表示，索中有著強有力的歷史關係，中國是索馬利亞可信賴的朋友。感謝中方長期以來的支持幫助，期待在實現和平、安全、發展方面繼續得到中方支持，希望借鑒中方治國理政特別是脫貧經驗。

王毅表示，發展優先和民生改善是習近平主席提出全球發展倡議的重要內容，中方願在倡議框架下同索方深化治國理政經驗交流。中方將推動對非合作「九項工程」在索落地，正在加緊落實對索國緊急糧援，願繼續提供人道主義物資援助、人員培訓，加強農業、漁業、衛生、能力建設等領域務實合作。