滙豐(台灣)商業銀行宣布完成該行首筆永續發展表現連結貿易融資(Sustainability-Linked Loan for Trade，SLLT)，永續發展表現連結貿易融資著重在企業的進出口貿易業務，本次合作對象為全球領導服飾品牌供應商聚陽實業股份有限公司，融資架構為期一年、規模達3000萬美元。

滙豐台灣指出，其所設定的永續績效目標將與聚陽在環境保護與員工照顧方面的表現相連結，包括降低用電強度、提升員工培訓以及促進員工職能發展等，除了達到ESG中的環境(E)節能減碳，同時顧及公司治理(G)元素如保障員工權益與福祉等。滙豐台灣說明，此次第一筆的永續發展表現連結貿易融資除了代表滙豐台灣的綠色金融產品更加全面，而提供與企業永續目標相關的階梯式利率優惠，將有利於形成一個正向循環機制，以支持企業將永續元素融入其財務策略中。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，很榮幸完成首筆永續發展表現連結貿易融資，希望透過這種全新的貿易融資解決方案，協助企業在完成進出口貿易業務的同時，進而在其供應體系中實踐更多的永續性目標，並成為綠色供應鏈的重要一環。蕭仲程說，我們注意到愈來愈多的供應商開始設立永續經營模式為一個主要的發展目標，因此供應端也變得更加重視產品生命週期對環境和社會的影響。

蕭仲程強調，該行的永續發展表現連結貿易融資方案遵循貸款市場協會 (LMA)的綠色及永續連結貸款原則，目的在於透過激勵方式協助企業客戶達到永續或ESG目標，與市場上多見的永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)相較，永續發展表現連結貿易融資期限較短、多集中在貿易融資領域如進出口貿易、應收付帳款服務或信用狀等，此類產品是希望能夠協助全球貿易最大程度地減少碳排放、資源消耗並降低廢棄物生產等危害環境的因素，以協助促進經濟活動朝零碳發展的實現。