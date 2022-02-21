「今天聽一位人資主管說，她們公司總人數1600人，在周一上班日就收到超過250份離職單，讓她超崩潰的。」人資經驗超過20年、人資小週末社群創辦人盧世安，2月7日開工上班日在臉書上寫了這段話。

他觀察這幾年台灣面臨人才荒，企業為了找人才，已經主動調整高階主管薪資，累積達到3~4成，這是他從見過的調薪幅度。他判斷，台灣將從2022年延續去年出現的薪資調整熱潮，「在未來10年滾動式累積，員工基本薪資有可能出現會比過往漲一倍半到兩倍。」

年後不少企業主管都大嘆：「員工紛紛離職，好人才那裡找？」

盧世安指出，人才流失對資方是極大的挑戰。回顧歷史，在民國75至84年，台灣是世界的工廠，經濟起飛、景氣欣欣向榮，這10年員工基本薪資翻倍漲。隨著台商外遷及外資撤離台灣，員工薪資停滯了近20年。

「最近5年因為中國本身的問題，吸引台商、外商在台投資、設廠，對人才需求恐急。」他以彰濱工業區為例：「10幾年前那裡很荒涼，現在下班會塞車。」

高階主管加薪5成 基層員工也有1成

再加上疫情後，全球對科技的依賴加劇，台灣是聞名全球的「科技島」，科技產業崛起，對人才的需求更甚以往，「台積電以前員工約近4萬人，現在已經超過5萬人；在過去他們非台、成、清、交畢業的學生不用，現在沒這回事了。」

各領域都缺工，盧世安發現，年後有不少企業願意開出高薪徵才，「一家生技業要找人資中階主管，開價年薪250萬元，可以談到280萬元，在過去200萬元是天花板；一家中小型傳產業者要找廠長，過去年薪不會超過150萬元，現在喊出200萬元。」

他強調：「據我非正式的資訊統計，今年的調薪規模(不論產業)，高階約25~50%；中階約10~25%，低階約5~10%。」

104人力銀行也發現，2月企業增才量爆增，搶才企業突破5萬家，是104成立以來最高的一年。「求供比」創3年新高，平均每位求職者可分到2.02份工作。

疫情後她幫員工加薪 員旅住礁溪老爺

好人才難找，企業要如何留住人才？盧世安指出，要防止年後離職潮出現，年前就必須努力，若等到員工提出離職單的時候，就已經來不及了。他分析員工離職員因不外以下三點：

1. 對目前的薪資條件不滿意。

2. 升遷機會受限。

3. 公司的管理及企業文化。

仲誼公關、Wazaiii暨哇哉上課創辦人岳啟儒指出，每年年後都會出現員工離職潮。近幾年最大的不同是新冠疫情爆發後，許多人會更多的去思考未來的事，而且現在年輕世代沒有那麼缺錢，「他們對工作環境的要求更高，工作內容有不有趣、生活和工作能否平衡，也很重要。」

她觀察到各企業最近確實都面臨找不到人才的困境，除受惠於疫情的科技業、物流業外，餐飲業也是，「去年底疫情稍緩，一位朋友的餐廳沒有客滿，我深入了解才知道，原來是因為找不到員工，所以不敢接太多客人。」另外，有餐飲業朋友告訴她，就算開出時薪300元找兼職服務生，也找不到人。

儘管公關業受疫情影響，業績衰退，去年她依然幫部分員工加薪，「我會依照各人的表現，加薪約6%~10%，因為想感謝跟我一起撐過疫情的員工。」

身為老闆的她表示，留才，除了薪資，還有公司福利和企業文化，「我們公司每年都有員工訓練和年度旅行；我帶員工去過日本、峇里島等國家旅行，去年不能出國，只能國旅，去宜蘭住礁溪老爺3天2夜。」透過全方位留才策略，她的公司員工流動率低、向心力高。