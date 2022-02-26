根據《財訊》報導，近兩年疫情起起伏伏，封城讓遠距辦公興起，筆電、個人電腦銷售創高，導致許多晶片缺貨。不過現在晶片缺貨已經不算稀奇，反倒是創新的建材—輕白磚，竟缺到連台積電也得排隊搶購。

《財訊》報導指出，由於台積電積極擴廠，帶動中南部房地產大漲，銷售頻創新高。但無論高科技廠房與新房屋工程，都需要大量泥作師傅，人工成本大幅提高，建商因此紛紛尋找省工的建築方法，以降低人工成本。

《財訊》分析，兩年前，國產實業在嘉義設立全台灣第一家輕質隔間白磚廠，由於白磚具備隔音、輕量、隔熱、防火、省工等優勢，隔間不須用傳統泥工，工期可以節省1/2，量產推出後，立即成為市場火紅的建材。

根據《財訊》報導，就連建廠如火如荼趕工的台積電，也把輕質白磚列為隔間的材料，以加快建廠速度，節省泥作時間。目前國產嘉義廠年產能20萬平方米，已經供不應求，訂單今年全滿，排到2023年。