據國外媒體3月4日報導，已涉足汽車領域的蘋果供應商富士康和立訊精密，目前可能仍在蘋果汽車代工商的候選名單中，蘋果可能仍在考慮由這兩家公司代工汽車事宜。

作為蘋果iPhone最大代工商的富士康，為蘋果代工iPhone已有多年，是蘋果信賴的代工商，富士康在2021年就已將業務擴大到了汽車領域。立訊精密則是在近期將業務擴展到汽車領域的，他們同奇瑞就生產電動汽車達成了戰略合作協定。

消息人士也表示，雖然蘋果目前仍未確定由這兩家公司代工，但他們仍可能通過在電動汽車方面的經驗和平台，在蘋果未來的汽車計畫中扮演重要角色。

不過，外媒在報導中也提到，消息人士稱部分分析師仍認為，富士康不太可能成為主要的代工商，蘋果汽車很大可能會交由現代汽車及LG與麥格納組建的合資公司代工，這兩家公司同蘋果有過談判，在汽車製造方面比富士康也更有經驗。

蘋果研發自動駕駛的電動汽車的消息，在2016年就已大量傳出，但有外媒認為代號「泰坦」的蘋果汽車專案，早在2014年就已啟動。在2017年6月份接受採訪時，蘋果CEO庫克也首度鬆口承認他們正專注於自動駕駛系統，坐實了他們涉足汽車的傳聞。

雖然蘋果涉足汽車已有多年，但從外媒的報導來看，蘋果汽車還需要等待一段時間，外界是預計在2023年或2024年發布。這也就意味著目前還有充足的時間，供蘋果考慮和選擇代工商。