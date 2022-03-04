俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際制裁，但有專家指出，作為全球原物料供應大國領導人的俄羅斯總統普丁有理由期待，在俄國經濟徹底崩壞前，西方對制裁的熱情就會冷卻，主因包括雙方的成本耐受力有明顯差異。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）國際商業新聞主編普利察（Ambrose Evans-Pritchard）近日發表數篇專欄文章分析俄羅斯在全球原物料供應鏈的角色，以及西方制裁俄羅斯所需承擔成本。他提到，一旦有更多烏克蘭領土落入俄羅斯手中，相關成本只會上升。

在高科技領域，普利察指出，儘管美國祭出阻絕全球向俄羅斯供應半導體晶片的手段，且有能力阻止台積電或韓國三星（Samsung）供貨，俄羅斯也可停止向西方供應半導體產業所需關鍵礦物和氣體。同樣道理也適用航太產業、軍工業、汽車工業等。

舉例而言，全球約90%用於蝕刻晶片的雷射氣體氖由俄羅斯和烏克蘭供應；其中，約2/3由位於黑海港口城市敖德薩（Odessa）的一家公司純化。

此外，俄羅斯供應全球約33%的鈀，與烏克蘭一同供應全球約30%的鈦。全球最大的鈦生產商是位於西伯利亞的VSMPO-AVISMA，美國航太巨擘、全球最大規模的航空器製造商波音公司（Boeing）有35%的鈦由它供應。歐洲空中巴士集團（Airbus）對俄羅斯鈦的依賴程度則高達50%。

普利察指出，在美國2018年對俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）及其創辦人、富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）發動制裁卻又因市場壓力無法貫徹後，普丁（Vladimir Putin）再次確認，西方對痛苦的承受力比俄羅斯低很多。

此外，俄羅斯也有自己的半導體晶片製造商，擁有28奈米中階製程技術。更重要的是，面對制裁，相關業者勢必會想辦法變通，包括尋求中國和其他國家的中間人協助。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）科技事務主任路易斯（James Lewis）指出，中階晶片足以應付多數俄羅斯軍備需求。

普利察認為，歐美如今被迫為重大安全危機付出巨大成本，歸根究柢仍是多年來明顯可避免的一系列錯誤決策，以及自滿和自欺欺人：長期削減國防支出、反覆試圖改善與普丁政權的關係並對此政權的諸多罪惡寬容以待，並用各種高尚說詞掩飾自私自利。

除了普利察，不少專家也指出，俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），德國2015年卻依然為與俄羅斯的「北溪2號」天然氣管線（Nord Stream 2）興建案開綠燈，這相當於傳達併吞他國領土無需受懲罰的訊號。

此外，美國總統拜登（Joseph Biden）競選時誓言支持制裁「北溪2號」，去年5月卻在未與國會商量的情況下宣布暫停制裁；接著6月主動發起與普丁的日內瓦美俄峰會，8月又主導了一場災難性的阿富汗軍事撤離行動。這在在讓普丁覺得西方「軟弱」、混亂，是下手好時機。