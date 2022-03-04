俄烏戰事衝突導致地緣風險升溫，增添全球產業經濟不確定性。美系外資出具最新報告，基於地緣政治風險加劇及MSCI全球標準指數在升息周期的負面影響，一舉調降7家台灣半導體廠平均獲利預期達2成，其中晶圓代工龍頭台積電(2330)目標價自1050元降至855元。

台積電股價1月中觸及688元新高後拉回，近期受外資加速出脫影響，持續偏弱，今（4）日開低失守600元關卡、下跌1.66％至592元，為去年11月底以來近4月低點，早盤維持逾1％跌幅。三大法人2月18日以來合計賣超達19萬6667張，主因外資賣超達20萬6269張。

美系外資對台灣半導體產業出具最新報告，基於台股過去在地緣政治風險加劇期間平均下跌9％，以及MSCI全球標準指數在升息周期的股票估值調降，過往平均造成12～15％的負面影響，將7家台灣半導體業者的平均獲利預期調降達20％。

美系外資基於訂單能見度較高，仍看好晶圓代工產業，看好台積電技術領先與展望強勁，聯電(2303)則有長約護身，在產業循環周期變化時可望位於較佳地位。均維持買進評等，但台積電目標價自1050元降至850元，聯電則自114元降至71.2元，並從建議買進名單中移除。

美系外資指出，台積電美國存託憑證（ADR）過去2年平均溢價約1成，但隨著1月底以來俄羅斯入侵烏克蘭風險升溫，全球地緣政治緊張局勢加劇，目前已幾無溢價。相較於台積電ADR自1月底以來下跌約11％，格芯（GlobalFoundries）股價則已上漲約21％。

基於地緣政治風險升溫，以及高利率環境、終端需求不確定性增加等因素，美系外資雖維持台積電「買進」評等、仍列入建議買進名單中，但調降對台積電的目標本益比倍數，將目標價自1050元降至855元，並將ADR目標價自212美元調降至172美元。