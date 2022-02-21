受到國際情勢不穩、通膨數據居高不下及聯準會有意提前在3月升息等因素影響，美股今年出現劇烈震盪，傳奇投資人Jeremy Grantham年初曾警告，美股超級泡沫即將破滅，恐會出現暴跌近50%的慘況，事實上Jeremy Grantham旗下資金也有所動作，近期紛紛減持科技股，同時增加持有台積電及唯品會等國際股票。

綜合外媒報導，資產管理公司GMO創辦人Jeremy Grantham多次因準確預測市場崩盤被譽為「泡沫預言家」，年初他再次警告，近百年來的第4個超級泡沫已形成，如同1929年的華爾街股災、2000年網路泡沫破滅及2008年金融危機，Jeremy Grantham確信這次的泡沫也將破滅，預料市場恐暴跌近50%。

此外，Jeremy Grantham提醒，在可預見的未來，新興市場將產生正向回報，而美股則會舉步維艱，他也透露，旗下公司已將投資眼光，集中在非美國市場。

報導指出，從GMO提交的報告顯示，他們已經減持Google母公司Alphabet、微軟及蘋果等科技股的投資，同時增加持有台積電、唯品會等國際股票的比重。

此操作也符合Jeremy Grantham先前所建議，「60/40傳統投資組合能提供的保護已微乎其微，應該要避開美國股票，改投資新興市場中估值較低的股票，並準備一些黃金、白銀避險。」