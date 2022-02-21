英特爾全力衝刺晶圓代工產業，上周投資者會議中，英特爾宣布將為晶圓代工服務成立汽車部門，專門處理車用晶片相關業務，然而，日媒警告，積極拓展晶圓代工業務深度需要大量投資，這可能導致今年英特爾的現金流呈現負值。

英特爾執行長Pat Gelsinger上周表示，2030年車用晶片的市場價值將衝上1150億美元（約新台幣3.2兆）因此公司決定設立一個部門，負責車用晶片的晶圓代工服務。

日經亞洲評論報導，當全球以電動汽車做為未來發展方向，代表晶圓代工將獲得更多需求，主因在於電動汽車比傳統汽車需要更多的半導體，從微控制器、各類型感測器及處理器等都需要大量晶片。

報導指出，然而鉅額的資本支出將使英特爾的現金流呈現負數，英特爾預估，今年的自由現金流量將介於負10億美元至負20億美元之間，去年的現金流則為113億美元。此外，受到供應鏈的限制，英特爾預估今年的全年收入為760億美元，低於去年的790億美元，顯示財務壓力增加不少。

研調機構GlobalData首席分析師David Bicknell分析英特爾近期收購晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor）的舉動，「英特爾此舉將加強生產成熟製程晶片的能力，這對許多企業，尤其是汽車產業相當重要。」

研究機構集邦科技（TrendForce）則點出，「英特爾收購高塔將使其在產能調動上更靈活，進而降低地緣政治所引發的供應鏈中斷危機。」此看法也與Pat Gelsinger所稱，「押注英特爾是對世界地緣政治陷入不穩定的避險方式」相似。