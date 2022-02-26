俄烏激戰第3天，雙方政府表達願意展開談判，讓戰火平息露出曙光。受此消息激勵，美股四大指數全面收紅，科技股大復活，費半指數上漲逾1.5%，包括輝達（NVIDIA）、高通、英特爾等相關個股都大漲，而台股ADR幾乎收紅，聯電ADR狂漲近2%，只有台積電ADR續挫0.58%，仍未見止跌。

在政經消息方面，聯準會（Fed） 主席鮑爾3 月 2日~3日兩天將赴國會發表貨幣政策，周五將提交半年度報告，未來幾周若通膨持續飆高，預期Fed很快會升息。

美國商務部周五公布，1 月美國個人消費支出物價指數（PCE）年增 6.1%，高過預期，創1982年2月以來新高；核心PCE年增達 5.2%，符合市場預期，為1983年4月以來最大升幅，反映在疫情之下，美國經濟表現仍相當強勁。

俄烏戰火連天，俄軍對烏克蘭首都基輔轟炸，美國官員警告基輔不久後恐將淪陷。由於俄軍已兵臨城下，烏克蘭願意進行談判，克里姆林宮隨後也給予正面回應，雙方將討論談判的時間與地點。

俄烏停火露出曙光，全球市場恐慌暫時緩和，美股四大指數全面收紅。道瓊指數上漲 834點（或 2.51%），收在34058點；那斯達克指數上漲 221 點（或 1.64%），收在13694點；標普 500 指數上漲 95點（或 2.24%），收在4384點；費城半導體指數上漲 53 點（或 1.57%），收在3452點。

五大科技巨頭勁揚，蘋果、Meta（原臉書）、Alphabet（google母公司）均上漲1.3%左右；亞馬遜上漲 1.61%，微軟上漲0.92%。

費半指數重要成分股連袂收紅。超微（AMD）暴漲3.82%最猛；英特爾上漲 2.12%；輝達（NVIDIA）、高通和應用材料均大漲1.7%；美光上漲 1.43%。台股ADR幾乎上漲，聯電 ADR大漲 1.95%，日月光 ADR漲 0.97%，唯獨台積電仍下跌0.58%。

CFRA首席投資策略長 Sam Stovall 表示，目前美股只是跌深反彈，並出現部分空單回補的情形，但並不代表市場震盪已結束。華爾街認為，短線是重返股市時機，而不是持有現金或公債。

瑞銀報告指出，俄烏戰事一旦緩和，美股或反彈3%；布蘭特原油期貨若降至每桶85美元，股市將再飆升2.5%。