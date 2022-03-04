新台幣對1美元匯率，今年1月時市場還在談27.5會不會升破，農曆春節至今反向加速趕貶的態勢十分明確，4日匯價再創新低盤中一度來到28.17，創四個月半以來的新高。

央行外匯局4日表示，這不是俄烏戰火引發的恐慌性貶值，應解讀為國際投資者在地緣政治風險上升情況下，選擇美元作為避險的風險偏好所致。台幣近期的匯率變動和全年比較，仍然呈現升值態勢。台北匯市供需很正常，除了24日俄烏開戰當天，多數時候央行連大幅進場調節都不需要。

台幣匯率近期走貶，明顯是受到強勢美元的對比。以過去5個交易日的一周變動計算，2/23～3/4期間，新台幣匯率貶幅0.82％，央行外匯局提供同期間主要貨幣對美元的匯率變動，美元指數走升2.2％，美元指數4日盤中一度來到最高的98.08，進一步推升升幅，央行認為，這是反映了歐元偏弱。

歐洲在俄烏戰事中，受到最直接的影響，對經濟表現、民生能源、進出口貿易都十分不利，導致歐元更為疲軟，對1美元4日已逼近1.1的歷史低位。