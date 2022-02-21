晶圓代工龍頭台積電是台灣半導體產業領頭羊，進入台積電工作更是不少人的夢想，有網友以「新世界奇蹟」來形容台積電的成功，引起熱烈討論。有網友點出，豐沛的優秀人才是一大重點，事實上，創辦人張忠謀先前也說過，台灣在半導體晶圓代工產業的優勢是人才，有大量優秀的工程師、技工、作業員願意投入，生產的單位成本比美國低。

有網友在PTT論壇以「台積電可以算是新世界奇蹟嗎？」為題發文表示，「小小的一個沒資源的爛島，旁邊還有世界的流氓在打壓，沒有國際地位的台灣，誕生出世界市值前10的公司，也是亞洲唯一靠著努力打拼的企業」原Po認為，扣除不需要任何努力靠石油致富的阿拉伯石油公司，台積電的成功根本是世界奇蹟。

文章引起網友們熱烈討論，許多人點出關鍵在於台灣的人力資源，「滿街都碩士，馬上可以準備輪班」、「鬼島人人力資源便宜肝又耐操阿」、「十萬青年十萬肝，答案很明顯了」、「輪班GG救台灣一路奮戰到現在才好不容易比較佔領先地位」、「台積電是靠台灣人的肝，錢的話是靠外資。」

此外，有人提及創辦人張忠謀的重要性，「台積成功，就張忠謀總是能做出正確選擇，換成其他人當老闆，搞不好就跟記憶體、面板一樣變慘業」、「張忠謀回來台灣前，在德儀當到副總了。」

事實上，張忠謀去年底曾談到對半導體產業的看法，當時他點出，台灣的優勢在於人才，且有大量優秀的工程師、技工、作業員願意投入，加上便捷的高速公路及高鐵，讓人才移動相當有效率，相較之下，美國雖在土地與水電具有優勢，但人才及台灣人在當地的管理經營能力都落後，大規模人員調度能力也不如台灣，生產單位成本明顯比台灣高。