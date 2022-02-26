有「護國神山」稱號的台積電，在全球半導體產業鏈當中，扮演著舉足輕重的角色，經常成為各界關注和討論的焦點。近日有網友十分好奇，如果少了台積電，對世界會有什麼影響或衝擊？相關貼文曝光之後，更引發網友分成兩派論戰，有網友指出，若晶片產量出現問題，會導致整個供應鏈陷困境。

一名網友在PTT上發文表示，如果世界上沒有了台積電，頂多是先進的製程不能用，造不出性能好，功耗低的CPU、GPU而已，「大不了只是大家都回去用10年前效能的產品而已」。那些成熟製程隨便一家晶圓廠都有技術，要自己生產也不是難事，「好像真的不會怎樣欸」。原PO更直言，「世界沒了台積電又怎樣，一樣歌舞昇平過日子」。

有些贊同原PO觀點的網友認為，「競爭對手三星就笑了」、「有領先到十年？可能有啦，勞工成本」、「別人也不是做不出來，良率低而已」、「台積電真的沒那麼重要」、「世上沒超越不了的技術」、「本來就沒有不可取代，但要看能承受多久」、「少了誰世界都一樣繼續轉動，沒什麼不可替代的」。

但也有一些網友表示，「台積的產能佔全世界60%」、「三星、英特爾產能不可能補上」、「現在產能都不足了，沒有台積電，一堆公司出不了貨」、「你看太淺了吧？晶片沒有是連鎖反應整個產業鏈都會不能運作，金融業錢也會卡死，不是這麼簡單不要用新產品就好影響整個交貨可是兩三個月」、「晶片短缺會很慘，各國工業會有嚴重影響」、「認真說，世界少了台積比少了蘋果還慘」。